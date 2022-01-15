Под Тверью возбудили дело на мать ребёнка, которого загрызли её собаки

После гибели ребёнка из-за собак в Тверской области завели уголовное дело. Видео © СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области возбудили уголовное дело на мать шестилетнего мальчика, которого загрызли собаки во дворе семейного дома. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как говорится в сообщении ведомства, женщина вместе со своим сыном находилась у себя дома в деревне Аркатово, где занималась разведением собак. Мать открыла вольеры для уборки и выпустила на огороженную территорию пять собак. В это время оставшийся без присмотра шестилетний сын пробрался на огороженную сеткой территорию огорода, где животные и напали на него. Мальчик получил множественные травмы и умер.

"По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщили в СУ СК РФ.