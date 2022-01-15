Семилетняя девочка-блогерша Настя Радзинская заработала за год два миллиарда рублей

Семилетняя уроженка Кубани Настя Радзинская заработала за 2021 год $28 млн (около 2 миллиардов 72 миллионов рублей) и поднялась на шестое место в списке Youtube-блогеров с самыми высокими доходами, который составляет американский журнал Forbes. Девочка уже в третий раз упоминается в этом рейтинге.

По данным Forbes USA, за год Радзинская повысила свой доход на $10 млн, в 2020 году она была на седьмом месте. С тех пор число подписчиков на её канале Like Nastya выросло до 87,5 млн. Блогер продала свои старые видео Spotter — одному из крупнейших независимых владельцев контента на YouTube, сохранив при этом возможность владения своими новыми работами на хостинге. А также Настя вместе с её корпоративными менеджерами развивали продажи линейки собственных товаров и NFT-коллекции.

На первое место поднялся блогер MrBeast. В прошлом году он занимал вторую строчку рейтинга. Его доходы выросли до $54 млн, в том числе благодаря новому проекту по приготовлению бургеров, которые продаются в 1600 ресторанах США. Число подписчиков блогера выросло до 90 млн. За ним по результатам 2021-ого года идёт Джейк Пол, заработавший $45 млн на показе своих боксёрских поединков.

Доходы блогеров учитывались за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Оценки основаны на данных Captiv8, SocialBlade и Pollstar, а также на интервью с инсайдерами отрасли и приводятся до вычета налогов и гонораров агентам, менеджерам и юристам.