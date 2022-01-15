На Гайдаровском форуме обсудили конкурентоспособность и регулирование российского контента

В сессии "Цифровой суверенитет: контент, технологии и возможности" приняли участие представители отрасли ("МТС медиа" / KION, ПАО "Вымпелком", Okko, Rambler&Co). Эксперты обсудили факторы, позволяющие российской информационной продукции и аудиовидеосервисам успешно конкурировать с крупными зарубежными игроками. Роль государства в создании и дистрибуции контента прокомментировал заместитель председателя профильного комитета в Госдуме Антон Горелкин. Участники дискуссии сошлись во мнении, что российские онлайн-кинотеатры сегодня пользуются большей популярностью у россиян, нежели аналогичные иностранные сервисы.

"Это давным-давно не внутреннее соревнование между каналами, производителями, дистрибьюторами. Все те, кто сегодня занимается контентом, его дистрибуцией, производством и созданием технологий для контента, в полный рост конкурируют с такими компаниями, как Netflix, YouTube, TikTok. И даже не буду перечислять всех остальных, потому что это и есть та самая высокая конкурентная борьба, в которой мы с вами живём. Там, где серьёзные вызовы, там же и отличные возможности. На самом деле Россия всегда была сильна своими талантами и с точки зрения производства контента", — отметил модератор Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития Интернета (ИРИ).

С ним согласился Игорь Мишин, генеральный директор "МТС медиа" / KION. Он уточнил, что, хотя подведение итогов 2021 года ещё в процессе, тем не менее уже можно говорить о том, что российские сервисы обошли иностранные: "Мы уже сегодня понимаем без официального объявления итогов, что у того же мирового лидера Netflix нет лидирующих позиций по количеству подписчиков, по количеству часов, которые проводит российская аудитория на платформе. И по прочим таким метрикам и показателям, безусловно, лидируют в России российские онлайн-кинотеатры <…> При этом очень важно не создавать условий, при которых российский зритель будет отдавать предпочтение зарубежному контенту".

Участники дискуссии сошлись во мнении, что именно благодаря культурному контексту, своей близости для отечественного зрителя, освещению понятных и волнующих тем русскоязычный контент выгодно отличается от того, что предлагает иностранный производитель.

При этом, по словам экспертов, российский контент в силу своего высокого качества сейчас востребован и за рубежом: иностранные аудиовидеосервисы приобретают отечественные проекты или заказывают их производство, приобретаются и права на дистрибуцию фильмов в кинотеатрах.

"Кто-то замечательно сказал: представьте себе, что вы пришли в автомобильный магазин, в котором продаются все автомобили, представленные на рынке в мире, включая российские. И, что самое смешное, они продаются по одной цене. Сможете ли вы продать российский автомобиль за ту же цену, за которую продаётся немецкий? Вот в кино нам удалось это сделать, нам удалось в этом смысле конкурировать с большим настоящим миром и развитой индустрией", — отметил Джаник Файзиев, генеральный продюсер Okko.

Другой позитивный фактор, позволяющий судить о высоком уровне конкурентоспособности российского контента, — выгодная для зрителя дистрибуция в России.

"Показателем этой конкуренции является уровень роста цен на услуги связи, интересный такой момент: за 20 лет цены на коммуналку, услуги ЖКХ, выросли в три раза по сравнению с уровнем инфляции. Средние по стране цены за телеком на 35% ниже уровня инфляции за тот же период. У нас самая низкая стоимость, абсолютная практически среди развитых стран. В Великобритании средняя стоимость услуг связи равного с нами пакета в десять раз больше, чем в России", — заявил Александр Панков, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "Вымпелком".

Государство со своей стороны уже давно осознало потенциал российского контента и "интеллектуального экспорта". Однако, по словам Антона Горелкина, заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, необходимо соблюдать баланс между поддержкой индустрии и защитой интересов российских пользователей.

"Безусловно, в аудиовизуальных сервисах мы видим точку роста, мы видим экспортный потенциал. И здесь очень важно соблюсти баланс между конкурентоспособностью, экономическими интересами компаний и общественными интересами. На мой взгляд, сегодня такой баланс есть: у нас есть возрастная маркировка, у нас есть родительский контроль, и сами сервисы родительскому контролю уделяют большое внимание. У нас есть механизмы блокировки, удаления информации, причиняющей вред детям. У нас есть закон, который обязывает социальные сети проактивно реагировать на противоправный контент. Социальные сети — это не забор, на котором можно всё писать, и здесь понятны очевидные, важные моменты. Очень хороший инструмент — это принятие отраслью добровольных обязательств, это несколько меморандумов, подписанных в прошлом году. Я считаю, что государство прежде всего должно поддерживать контент, который меняет мир к лучшему", — отметил эксперт.

Важным направлением работы государства, по словам депутата, является выстраивание баланса между игроками рынка аудиовизуальных сервисов: "Очень хороший сигнал для рынка — включение в реестр аудиовизуальных сервисов Netflix. Это произошло в конце прошлого года, и, я уверен, в реестр будут включены в этом году определённые сервисы <…> Работая на территории России, зарабатывая здесь деньги, Netflix обязан соблюдать весь спектр российских опций для аудиовизуальных сервисов, потому что до этого момента мы наблюдали неравные условия".

В ответ на возможные опасения игроков отрасли о том, что она может быть излишне "зарегулирована", Антон Горелкин заверил, что ни одно предложение не принимается без обсуждения с представителями индустрии: "Нам важно сохранить конкурентоспособность и при этом защитить общественные интересы. И, на мой взгляд, сегодня этот баланс есть. Но и любые запретительные меры должны быть обсуждены с индустрией, мы должны видеть здесь не политический пиар, а реальную целесообразность и реальную эффективность".