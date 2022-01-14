"Газпром" через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

"Газпром экспорт" обратился в арбитражный суд с иском к польской компании PGniG с требованием пересмотреть цены на газ, поставляемый по Ямальскому контракту. Речь идёт о периоде с ноября 2017 года. Одновременно отмечается, что российская сторона открыта для поиска возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.

"Сегодня, 14 января 2022 года, ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО "ПГНиГ" от 1996 года", — сказано в сообщении пресс-службы "Газпром экспорт".

В сообщении PGNiG указывается, что компания не считает требование обоснованным. Между тем сама польская энергетическая компания дважды, в 2011 и 2015 годах, пользовалась правом начала арбитража, предусмотренным Ямальским контрактом. Тогда арбитражный суд согласился с требованиями PGNiG и изменил ценовую формулу контракта.