"Газпром" через суд потребовал повысить цену на газ для Польши
Причём предлагается это сделать задним числом. Польская же компания PGNiG не считает требование российского партнёра обоснованным.
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"Газпром экспорт" обратился в арбитражный суд с иском к польской компании PGniG с требованием пересмотреть цены на газ, поставляемый по Ямальскому контракту. Речь идёт о периоде с ноября 2017 года. Одновременно отмечается, что российская сторона открыта для поиска возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.
"Сегодня, 14 января 2022 года, ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО "ПГНиГ" от 1996 года", — сказано в сообщении пресс-службы "Газпром экспорт".
В сообщении PGNiG указывается, что компания не считает требование обоснованным. Между тем сама польская энергетическая компания дважды, в 2011 и 2015 годах, пользовалась правом начала арбитража, предусмотренным Ямальским контрактом. Тогда арбитражный суд согласился с требованиями PGNiG и изменил ценовую формулу контракта.
Как сообщал Лайф ранее, эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк заявил, что Польша потеряла транзит российского газа из-за каприза властей. В дальнейшем Варшаве придётся платить за обслуживание трубопровода Ямал – Европа, который никому не будет нужен, предупредил автор.
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