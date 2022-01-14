Президент Аргентины Фернандес посетит 3 февраля Москву для встречи с Путиным
Главы государств планируют обсудить сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы.
Альберто Фернандес. Фото © ТАСС / Zuma
Президент Аргентины Альберто Фернандес посетит 3 февраля Москву. В ходе этого визита состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в администрации главы южноамериканской республики.
"Президент встретится 3 февраля в Москве с Владимиром Путиным", — приводит ТАСС цитату из сообщения.
Сообщается, что Фернандес намерен обсудить с российским коллегой сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес. Как уточнили в администрации президента, Фернандес пробудет в Москве 48 часов, после чего отправится в Китай.
Лайф сообщал, что Фернандес вакцинировался первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января прошлого года. 3 апреля появились новости о его заражении. Сам политик отметил, что без прививки ему было бы плохо. Разработчики "Спутника V" пожелали Фернандесу скорейшего выздоровления и добавили, что препарат на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% — против тяжёлых случаев.
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