Президент Аргентины Фернандес посетит 3 февраля Москву для встречи с Путиным

Президент Аргентины Альберто Фернандес посетит 3 февраля Москву. В ходе этого визита состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в администрации главы южноамериканской республики.

Сообщается, что Фернандес намерен обсудить с российским коллегой сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес. Как уточнили в администрации президента, Фернандес пробудет в Москве 48 часов, после чего отправится в Китай.