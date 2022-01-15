Василий Уткин прокомментировал сообщения о его госпитализации

Российский спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на сообщения о том, что он попал в больницу. По словам тележурналиста, он вполне здоров.

"Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой", — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что следит за собой "как любой нормальный человек", которому скоро исполнится 50 лет.