В США заявили, что один из задержанных в России хакеров атаковал Colonial Pipeline
Это кибернападение было предпринято прошлой весной и фактически парализовало перекачку топлива по территории Штатов.
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Один из двух задержанных и арестованных в России хакеров ранее был причастен к атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявили в американской администрации, отметив, что приветствуют шаги Москвы по борьбе с киберпреступностью.
"Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня, несёт ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной", — сказала журналистам на брифинге представитель администрации США высокого ранга.
Она добавила, что Вашингтон приветствует задержание властями РФ хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели.
"Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории", — сказала американская чиновница.
Лайф ранее сообщал, что атака на топливную компанию Colonial Pipeline в прошлом году была совершена при помощи вируса-вымогателя. Он поразил компьютерную сеть компании, из-за чего её трубопровод оказался заблокирован на неделю. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов (включая бензин, мазут, керосин), потребляемых на Восточном побережье США.
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