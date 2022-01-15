В США заявили, что один из задержанных в России хакеров атаковал Colonial Pipeline

Один из двух задержанных и арестованных в России хакеров ранее был причастен к атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявили в американской администрации, отметив, что приветствуют шаги Москвы по борьбе с киберпреступностью.

"Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня, несёт ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной", — сказала журналистам на брифинге представитель администрации США высокого ранга.

Она добавила, что Вашингтон приветствует задержание властями РФ хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели.

"Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории", — сказала американская чиновница.