В Ростове-на-Дону сняли на видео падение главной ёлки города

Главная ёлка Ростова-на-Дону рухнула из-за сильно ветра. Видео © ВКонтакте / ГЛАВНЫЙ - НОВОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ

В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра упала главная городская новогодняя ель. Её высота достигала 24 метра. К счастью, никто не пострадал.

Как пишет 161.RU, город получил эту ель в конце 2021 года. Отмечается, что её появление остается загадкой, так как официальной закупки не было. В администрации 14 января уточнили, что поставщик — из Санкт-Петербурга.

"Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика. Будет проведена претензионная работа по качеству установленной конструкции", — прокомментировали инцидент в администрации города.

Помимо упавшей в Парке Горького ели также были повалены и некоторые новогодние декорации. Например, рухнула композиция с цифрами "2022", установленная в Соборном переулке.