NYT: США могут начать подготовку украинских бойцов на восточном фланге НАТО

В случае если ситуация вокруг Украины станет напряжённой, США могут начать подготовку украинских бойцов на территории Польши, Румынии и Словакии. Об этом заявили американским СМИ источники в администрации.

Как сообщает газета The New York Times, в случае российского вторжения на Украину США будут "стремиться оказать помощь" Киеву. Отмечается, что американское Министерство обороны примет меры в этом направлении в открытом порядке, а Центральное разведывательное управление (ЦРУ) будет действовать скрытно. Источники также рассказали, что в этом случае Вашингтон Украине "почти наверняка будет поставлять оружие", а также, возможно, и при помощи НАТО обеспечит поставки медицинского оборудования, услуг. Поддержать Киев Штаты, как пишет издание, намерены также в виде подготовки "украинских повстанцев" на восточном фланге НАТО.