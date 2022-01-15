Топ-приёмы, на которые могут намекать военные советники США, угрожая России Американцы надеются перешагнуть конвенцию Монтрё в Чёрном море, мобилизовать блок НАТО, усилив авиационное крыло, корабли и бригады, а также доукомплектовать ракетными комплексами страны Восточной Европы. 14 января, 21:40 Фото © ТАСС / Matthew Cavenaile / Us Marine / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Заготовленные против России санкции в случае "эскалации на Украине" — лишь часть мер, которые намерена использовать Америка. Об этом сообщил в ходе брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— У нас есть другие инструменты, которые мы можем использовать. Они касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации, — сказал Салливан, добавив, что цель США и союзников — не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход, который соответствовал бы их интересам.

Сегодня последовало ещё одно заявление, которое нарушает "красные линии" безопасности, обозначенные нашей страной ещё в декабре прошлого года, — отказ от включения в состав НАТО Украины и Грузии, отвод с территорий стран, вошедших в НАТО после 1997 года, американских сил и вооружений и отказ от размещения в Европе ударных систем, способных угрожать России. Речь идёт о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о принятом решении Североатлантического альянса включить в состав блока Украину и Грузию, однако сроки, по его словам, ещё не устанавливались. Ранее он заявлял о том, что Финляндия и Швеция также могут войти в число участников альянса. Однако сегодня премьер Финляндии поспешила опровергнуть такие планы.

Коллективный Запад захотел сохранить своё лицо, переговоры с представителями США, а затем и НАТО ничем не закончились. Элиты Америки и Европы считают, что Россия блефует, и продолжают настаивать на расширении Североатлантического альянса вопреки серьёзности намерений российской стороны, которая добивается обеспечения собственной безопасности.

Но прямая конфронтация с Россией ведёт к конфликту мирового масштаба, который может начаться с применения обычного, а закончиться использованием термоядерного оружия. Ко второй фазе Запад совсем не готов, поскольку состояние ядерного вооружения в России таково, что его не смогут остановить противоракетные системы обороны, развёрнутые в Европе и США, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Мобилизация Североатлантического альянса

Солдат сидит на мобильной ракетной установке. Фото © Shutterstock

— НАТО планирует создать корпус из 30 бригад, 30 авиационных крыльев, 30 боевых кораблей, которые должны оперативно реагировать на угрозы для всего блока в течение 48 часов. Пока "Стратегия-2030" не одобрена. Она направлена на то, чтобы создать сильный блок, потому что сейчас в Североатлантическом альянсе полно противоречий. Поскольку изначально он создавался для противодействия СССР, то, когда Союз развалился, блок пытались использовать, переориентировав его на контртеррористическую деятельность США. Поэтому НАТО участвовало в операциях в Афганистане, Ираке, Ливии. Теперь носители радикальной идеологии присутствуют в каждой европейской стране — вот результат такой работы, — объясняет Леонков.

Ракетные комплексы в Европе

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото © Shutterstock

Мнимая безопасность, которую якобы предоставляет военный блок каждой стране ЕС, на чьей территории расположены ракетные комплексы, не защищает их, а ставит под удар во имя американских интересов, так как система защиты противовоздушной (противоракетной) обороны не может остановить российские гиперзвуковые комплексы, полагают военные эксперты.

— Кроме того, в ответ мы также можем расширить состав членов ОДКБ, создав коллективную оборону по всему миру, включив туда Индию, Китай, Иран. Тем самым реализовав общую систему защиты и единое информационное поле. Могут появиться соглашения о военной помощи против агрессии в отношении любой из стран. В том числе находящихся в зоне интересов США и расположенных в непосредственной близости, — напоминает Леонков.

Пиратские ходы — биотерроризм и трансфер боевиков

Биологического оружие. Фото © Shutterstock

На примере помощи Казахстану ОДКБ доказало, что такие приёмы могут быть предотвращены в зачаточном состоянии, а если вспомнить Сирию, то захват террористами этой республики был также остановлен, когда у правительства уже не оставалось сил для ведения самостоятельной войны с ними. Что же касается биологического оружия, которое может всплыть после разгрома биолабораторий, то, по словам экспертов, операциями по ликвидации таких террористов занимается несколько стран в мире, так как это угрожает всей человеческой цивилизации.

Хитрость в обход конвенции Монтрё

Корабль ВМС США. Фото © ТАСС / Mc2 Jack D. Aistrup / U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA Press Wire

— Ещё один ресурс, связанный с выстраиванием инфраструктуры в украинских портах под НАТО, как считают на Западе, позволит им в обход морской доктрины оставаться на этих базах неограниченное время, создавая угрозу России. Но дело в том, что от гиперзвуковых российских противокорабельных комплексов у них нет спасения и нахождение американских или английских генералов на военно-морской базе в Чёрном море — это самоубийство. Эти базы расположены в зоне нанесения первого удара. Ни один здравомыслящий стратег не будет там держать силы, — добавляет Леонков.

Создание военной инфраструктуры НАТО в Прибалтике тоже было ошибкой. Кто-то хорошо заработал на таких проектах, бесспорно. Но с военной точки зрения это отлично простреливаемая территория, открытая для комплексной системы вооружения России из Новгородской и Псковской областей.

Авторы Елена Стафеева