Аналитики ВЭФ предрекли коллапс мировой экономике из-за пандемии ковида

Последствия пандемии коронавируса и появление новых штаммов могут буквально расколоть мировую экономику. К такому выводу пришли аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как пишут "Известия", они опросили более 12 тыс. респондентов из 124 государств. В итоге экономисты выделили проблемы ближайшей перспективы и те, которых придётся опасаться в дальнейшем. Все они связаны с последствиями пандемии коронавируса.

"Вакцинация и ускоренная цифровизация позволили одним странам уже встать на путь быстрого посткризисного восстановления, тогда как другие до сих пор разгребают самые худшие последствия. Половина населения планеты по-прежнему не привита", — констатируют эксперты ВЭФ.

По их мнению, экономическое восстановление будет неравномерным. При этом уже сейчас мир разделился на "победителей" и "проигравших". Это же, в свою очередь, сулит новые проблемы — и рост стоимости энергоресурсов, и новый виток логистического кризиса, и всплеск инфляции.

"С начала 2020-го цены на товары выросли почти на 30% и продолжают расти, в том числе из-за растущей напряжённости между Европой и Россией, Китаем, нехватки энергоресурсов и нарушений в цепочках поставок", — отмечают аналитики ВЭФ.

Также разгон инфляции вынудит центральные банки развитых и развивающихся стран повышать процентные ставки, к чему экономика окажется совсем не готова. Возникнет угроза дефолтов по долгам. Как следствие — всё больше будут усиливаться социальное расслоение и неравенство в доходах.

По оценкам ВЭФ, это реальная угроза для 97 стран, в том числе 16 экономик G20. А следствием станет дальнейшее увеличение числа беженцев.