Эксперт ЦБ Коланьков рассказал, как дожить до следующей зарплаты

Если вам не удалось сохранить средства в личном или семейном бюджете до аванса, то есть до конца января, то можно взять деньги у профессионального кредитора и вернуть их в срок. Это отметил советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков.

"Это может быть микрофинансовая организация, ломбард, кредитная карта с льготным периодом. Это финансовые инструменты, которые созданы, чтобы человек мог найти необходимые денежные средства здесь и сейчас", — отметил Александр Коланьков в беседе с радио Sputnik.

При этом он предупреждает, что пользоваться таким инструментом следует осторожно, чётко рассчитывая свои возможности и не выстраивая личную финансовую пирамиду.

"Хорошо подумайте, сколько вы можете взять денег и как потом будете их отдавать. Не нужно строить собственную пирамиду — брать один кредит, затем другой, чтобы его закрыть, затем третий и так далее", — посоветовал Коланьков.

Он также советует выработать в своей семье ведение личного бюджета — это позволит избежать ситуаций, когда деньги быстро уходят. Коланьков говорит, что очень важно следить за соотношением своих расходов и доходов.