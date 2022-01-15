Сотня "Борисов Джонсонов" вышла на митинг в Лондоне. Видео © Twitter / 𝙍𝘼𝙐𝙇

Более ста британцев вышли на митинг в центре Лондона, у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. На их лицах были надеты маски главы правительства Бориса Джонсона, и они танцевали.

Как пишет Daily Mail, флешмоб организовал британский ютуб-блогер JaackMaate. Мужчины в строгих костюмах, светлых париках и масках держали в руках бутылки со спиртным и пластиковые стаканчики. Поводом для акции стали публикации в СМИ, в которых говорилось о вечеринках, проводившихся на Даунинг-стрит, 10 во время действия жёстких ковидных ограничений.

Собравшиеся решили таким образом высказать возмущение в адрес премьера, который мог нарушить введённые ограничения, а также потребовать разбирательств.