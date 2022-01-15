Вечеринка на Даунинг-стрит: Десятки "Борисов Джонсонов" вышли на шуточный митинг в Лондоне
Они потребовали провести расследование по факту вечеринки, которую британский премьер устроил в разгар пандемии в 2020 году.
Кадр из видео © Twitter / 𝙍𝘼𝙐𝙇
Сотня "Борисов Джонсонов" вышла на митинг в Лондоне. Видео © Twitter / 𝙍𝘼𝙐𝙇
Более ста британцев вышли на митинг в центре Лондона, у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. На их лицах были надеты маски главы правительства Бориса Джонсона, и они танцевали.
Как пишет Daily Mail, флешмоб организовал британский ютуб-блогер JaackMaate. Мужчины в строгих костюмах, светлых париках и масках держали в руках бутылки со спиртным и пластиковые стаканчики. Поводом для акции стали публикации в СМИ, в которых говорилось о вечеринках, проводившихся на Даунинг-стрит, 10 во время действия жёстких ковидных ограничений.
Собравшиеся решили таким образом высказать возмущение в адрес премьера, который мог нарушить введённые ограничения, а также потребовать разбирательств.
Ранее Лайф сообщал, что рейтинг Джонсона обрушился после новости о скандальной вечеринке в разгар пандемии. Согласно опросу, лишь 24% британцев относятся к премьеру положительно, в то время как 66% — отрицательно. При этом недовольство политиком усиливается в том числе среди сторонников правящей партии.
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