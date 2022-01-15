Вучич призвал власти Австралии не издеваться над Джоковичем и "целой нацией"

Судебная система Австралии ничего не значит, поскольку окончательные решения принимаются исполнительной властью вопреки решениям судей. Таким заявлением президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение аннулировать австралийскую визу теннисиста Новака Джоковича.

"Удивлён фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов. Нам часто читают лекции о верховенстве права, этим вы нам показали, как выглядит независимое правосудие, прежде всего — как выглядит ничего не значащее правосудие", — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что нападки и давление на Джоковича достигли таких размеров, что он не посчитал возможным не выступить и не сказать, что он думает об этом и каким будет ответ Сербии.

"Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию?" — задался вопросом Вучич.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.