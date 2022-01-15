Финансист Шибанов спрогнозировал, экономика каких стран может оказаться на дне
Сильно будет сказываться инфляция, особенно это коснётся энергетической сферы — топливо резко дорожает.
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2022 год, который продолжает череду пандемийных, для некоторых стран может стать очень непростым в экономике, а другим, наоборот, может принести плюсы. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал, по каким государствам может быть нанесён удар.
"Если рост стоимости сырья продолжится, то даже для развитых стран это останется серьёзной проблемой", — отметил Шибанов в беседе с агентством "Прайм".
Наиболее сложная динамика, по мнению финансиста, будет в Турции и Бразилии. При этом в большинстве других экономик ожидается рост.
"И Китай, и США, и многие другие крупные экономики будут расти и влиять на благосостояние многих стран мира. Стоит последить и за Германией — она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом", — подытожил Шибанов.
А ранее Лайф писал, что аналитики ВЭФ предрекли коллапс мировой экономики из-за пандемии ковида. Специалисты уверены, что на фоне появления общей беды страны уже поделились на "победителей" и "проигравших".
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