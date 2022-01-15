Финансист Шибанов спрогнозировал, экономика каких стран может оказаться на дне

2022 год, который продолжает череду пандемийных, для некоторых стран может стать очень непростым в экономике, а другим, наоборот, может принести плюсы. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал, по каким государствам может быть нанесён удар.

"Если рост стоимости сырья продолжится, то даже для развитых стран это останется серьёзной проблемой", — отметил Шибанов в беседе с агентством "Прайм".

Наиболее сложная динамика, по мнению финансиста, будет в Турции и Бразилии. При этом в большинстве других экономик ожидается рост.

"И Китай, и США, и многие другие крупные экономики будут расти и влиять на благосостояние многих стран мира. Стоит последить и за Германией — она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом", — подытожил Шибанов.