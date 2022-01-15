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К выяснению причин гибели юноши после сальто в Обнинске привлекут хирургов

Глава регионального Минздрава сообщил, что будет проведён клинический разбор этого случая совместно с медиками той больницы, в которую молодой человек обратился после получения травмы и откуда его отпустили домой.

15 января, 00:11

Фото © Pexels

К выяснению причин гибели 18-летнего жителя Обнинска Артёма Волкова, умершего после того, как ударился грудью о металлический турник, привлекут ассоциацию врачей-хирургов Калужской области. В городскую клиническую больницу № 8, которая отпустила юношу домой после его обращения к медикам, уже направлена рабочая группа.

"Совместно с представителями ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. — Прим. Лайфа) России был проведён дентальный предварительный разбор всех этапов оказания пациенту медицинской помощи", — пишет в своём телеграм-канале министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Клинический разбор данного случая, отмечает глава регионального Минздрава, будет проведён ассоциацией хирургов с медиками той клинической больницы, куда обратился Артём после травмы. Сейчас, как сообщает Пахоменко, проверки проводятся территориальным органом федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области. Окончательный ответ может быть дан после завершения патогистологических исследований.

Лайф публикует видео жёсткого удара о турник, от которого умер 18-летний житель Обнинска

Лайф публикует видео жёсткого удара о турник, от которого умер 18-летний житель Обнинска

Ранее Лайф сообщал, что губернатор поручил проверить смерть 18-летнего жителя Обнинска, ударившегося грудью о турник. Врачи сделали молодому человеку УЗИ и, не найдя опасной травмы, отпустили домой, где ему стало хуже.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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