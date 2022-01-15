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Полиция Косова захватила бюллетени для сербского референдума

Инцидент уже охарактеризовали как скандал огромных размеров с такими же последствиями.

15 января, 00:18

Полиция Косова. Фото © ТАСС / AP

Полиция Республики Косово задержала избирательные материалы для проведения сербского референдума. Их перевозили в двух грузовиках, которые сопровождал координатор избиркома Марко Янкович. Его тоже взяли под стражу, сообщает пресс-служба канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии.

Согласно озвученным данным, задержание двух грузовиков было проведено около 22:30 (00:30 мск) на КПП Мердаре на административной линии между Косовом и Центральной Сербией. Пока не известны основания для ареста Янковича и бюллетеней.

Глава канцелярии по Косову и Метохии Петар Петкович оповестил о случившемся спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, назвав инцидент "скандалом огромных размеров и с огромными последствиями".

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А ранее Лайф писал, что в МИД РФ назвали провокацией решение Косова о высылке российских дипломатов. По словам Марии Захаровой, на работу аккредитованных сотрудников эти заявления никак не повлияют.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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