Полиция Косова захватила бюллетени для сербского референдума

Полиция Республики Косово задержала избирательные материалы для проведения сербского референдума. Их перевозили в двух грузовиках, которые сопровождал координатор избиркома Марко Янкович. Его тоже взяли под стражу, сообщает пресс-служба канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии.

Согласно озвученным данным, задержание двух грузовиков было проведено около 22:30 (00:30 мск) на КПП Мердаре на административной линии между Косовом и Центральной Сербией. Пока не известны основания для ареста Янковича и бюллетеней.

Глава канцелярии по Косову и Метохии Петар Петкович оповестил о случившемся спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, назвав инцидент "скандалом огромных размеров и с огромными последствиями".