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Посольство РФ: Неумолкающие в США обвинения в адрес России голословны

Диппредставительство видит в этом "непрекращающееся информационное давление на нашу страну".

15 января, 03:49
<p>Посольство РФ в США © ТАСС / Владислав Павлов</p>

Посольство РФ в США © ТАСС / Владислав Павлов

Российское посольство в США прокомментировало заявления американской стороны о том, что РФ якобы готовит некий предлог для вторжения на Украину. Дипломаты назвали такие утверждения голословными и бездоказательными.

"В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединённых Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений. Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров", — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что пресс-секретари Белого дома и Пентагона "в деталях описывают сценарии подобных провокаций" и даже называют возможные сроки начала "операций". Диппредставительство видит в этом "непрекращающееся информационное давление на нашу страну".

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Как говорится в заявлении посольства, Россия против войны, за дипломатическое решение всех международных проблем.

Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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