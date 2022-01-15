Посольство РФ: Неумолкающие в США обвинения в адрес России голословны

Российское посольство в США прокомментировало заявления американской стороны о том, что РФ якобы готовит некий предлог для вторжения на Украину. Дипломаты назвали такие утверждения голословными и бездоказательными.

"В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединённых Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений. Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров", — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что пресс-секретари Белого дома и Пентагона "в деталях описывают сценарии подобных провокаций" и даже называют возможные сроки начала "операций". Диппредставительство видит в этом "непрекращающееся информационное давление на нашу страну".

Как говорится в заявлении посольства, Россия против войны, за дипломатическое решение всех международных проблем.