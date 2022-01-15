Жителей Камчатки предупредили о волнах высотой 10 метров

Штормовое предупреждение о высоких волнах в акваториях Берингова моря и Тихого океана объявили в Камчатском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Как отмечает ведомство, ожидаемая высота волн в Тихом океане составит 8–10 метров с распространением вечером 16 января 2022 года в Берингово море. Спасатели предупредили, что из-за высоких волн могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с авариями и повреждениями на судах.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 16 января 2022 года в акватории Тихого океана, в подрайонах 11313 и 11314 (Алеутский муниципальный округ), прогнозируется опасное волнение моря высотой 8–10 метров с распространением вечером 16 января 2022 года в Берингово море, подрайоны 11311 и 11312", — говорится в сообщении.

Отмечается, что населённым пунктам у побережья даже такие волны угрозы не представляют, а вот руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, следует принять меры.