Алёна Апина после операции записала видеообращение к поклонникам

Российская певица Алёна Апина сообщила свои поклонникам о том, что вернулась домой после хирургической операции. Она отметила, что в том числе благодаря их большой поддержке смогла так быстро подняться на ноги. Артистка заверила, что сейчас с ней всё хорошо и она в безопасности.

"Мальчишки и девчонки, я дома! У меня всё хорошо. Огромное вам спасибо за пожелания и волнение. Это очень ценно! Благодаря этому я так быстро встала на ноги", — обратилась Алёна Апина к своим подписчикам в "Инстаграме".

В предыдущей публикации Апина написала, что в старый Новый год она сможет попрощаться "со старыми болячками". И выглядела она там в не совсем привычном для селебрити амплуа — словно была немного растеряна или даже напугана, лёжа на больничной койке, без макияжа и в операционной одежде. После нового поста о возвращении домой поклонники тут же обрушили на певицу шквал своей любви.

"Леночка, не болейте! Без вашего позитива нам здесь никак!", "Ура! Мы вас любим, молимся за вас, когда нужно, будет всё хорошо!", "Та, которую всегда приятно слушать! Благодарю Вас за всё, что Вы сделали для эстрады", — написали поклонники Алёне Апиной.