ФНС разъяснила, какие налоги на недвижимость нужно платить с 2022 года

Федеральная налоговая служба пояснила, какие изменения ждут россиян с этого года при оплате начислений на недвижимое имущество. Памятку разместили на сайте ФНС. Так, с 1 января 2022 года в 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трёх или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Право на него возникает с момента подписания передаточного акта застройщиком. Речь идёт о сумме сделки ниже одного миллиона рублей.

"Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить всё равно придётся", — указывается на сайте ФНС.

Кроме того, среди нововведений — освобождение от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости семьёй с детьми вне зависимости от срока владения имуществом. Но это положение касается только доходов, полученных при сделках в 2021 году. Изменения коснутся также предельного минимального срока владения недвижимостью, приобретённой по договору долевого участия. Он начинается с момента полной оплаты стоимости объекта. Момент дополнительной оплаты, связанной с увеличением площади такого объекта после ввода дома в эксплуатацию, не учитывается.