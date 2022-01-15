Экономист Финогенова рассказала, как россияне могут выйти на пенсию досрочно

Люди с большим стажем работы могут выйти на пенсию досрочно, отметила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Это мужчины, проработавшие не меньше 42 лет, и женщины, отдавшие труду не менее 37 лет. Возраст досрочного выхода — 60 и 55 лет соответственно.

"Тем работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по не зависящим от них причинам (ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. — Прим. ред.), в случае их согласия (по заявлению. — Прим. ред.) могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий", — подчеркнула Финогенова в интервью агентству "Прайм".

При этом важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при невозможности найти для человека подходящую работу даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости.

Прежняя работа на вредном производстве, по словам Финогеновой, также позволяет получать выплаты досрочно. Кроме того, правом выйти на пенсию на пять лет раньше обладают россияне, работавшие в условиях Крайнего Севера. На досрочные выплаты могут претендовать и многодетные женщины не менее чем с 15 годами страхового стажа, родители и опекуны детей-инвалидов, а также учителя и медицинские работники.