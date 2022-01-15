Финны удивились отношению россиян к автомобилям

Результаты опроса россиян по вопросу того, какие автомобили можно считать роскошью, удивили финнов. В России машины стоимостью свыше трёх миллионов рублей, то есть около 35 тысяч евро, облагаются налогом на роскошь. Опрос был проведён на фоне дискуссии о том, не пора ли поднимать эту планку на фоне резкого роста цен на автомобильном рынке.

Результаты опроса приводил журнал "За рулём", а затем их перепечатала финская газета Ilta-Sanomat. Так 22,7% респондентов посчитали роскошной машину стоимостью от десяти миллионов рублей, 25% — от пяти миллионов, планку роскоши в четыре миллиона рублей указали 12,4%, три миллиона — 14,2%, два миллиона — 11,4%. При этом 14,1% россиян назвали роскошью наличие любого автомобиля. Такое отношение к авто озадачило финских читателей. Своим мнением они поделились в комментариях.

"В Финляндии считается роскошью любая легковая машина. На использование и обслуживание уходит очень много. В России, кстати, бензин стоит в три раза дешевле, чем у нас", — пишет Sale.

Некоторые пользователи подчеркнули, что на улицах России, особенно в Санкт-Петербурге и Москве, можно встретить большое количество новых машин, в том числе и роскошных.

"Во дворах российских домов полно красивых машин, а сами дома в аварийном состоянии", — пишет Ilman aivopesua.

"В Финляндии считается роскошью залить себе полный бак…" — написал Sivustalaukoja.