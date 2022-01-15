Американские диетологи рассказали, в каком случае кофе опасен

Злоупотребление алкоголем, сладкими напитками и даже кофе способно привести к повреждению мозга и нарушению когнитивных функций. К такому выводу пришли американские диетологи.

Как пишет портал Eat This, Not That!, большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут нанести серьёзный вред. Отмечается, что подобный эффект даёт и чрезмерное употребление кофе.

Американские специалисты предупреждают, что в небольших количествах кофеин положительно сказывается на когнитивных функциях, однако чрезмерное его употребление вызывает диаметрально противоположный эффект. Более шести чашек этого напитка в день способны повысить риск развития деменции.