Льдину с рыбками оторвало от берега в Магаданской области. Видео © Telegram / MagadanMedia.ru

Льдину с несколькими рыбаками оторвало от берега в Магаданской области. Инцидент произошёл у села Балаганное в Ольском районе.

Как пишет MagadanMedia, на льдине оказалось восемь человек и два автомобиля. Для их спасения из Магадана уже выехал КамАЗ с катером. Также к вылету готовят вертолёт.