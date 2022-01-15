Льдину с рыбками оторвало от берега в Магаданской области
Спасатели уже направлены на помощь терпящим бедствие людям, решено привлечь вертолёт.
Кадр из видео © Telegram / MagadanMedia.ru
Льдину с рыбками оторвало от берега в Магаданской области. Видео © Telegram / MagadanMedia.ru
Льдину с несколькими рыбаками оторвало от берега в Магаданской области. Инцидент произошёл у села Балаганное в Ольском районе.
Как пишет MagadanMedia, на льдине оказалось восемь человек и два автомобиля. Для их спасения из Магадана уже выехал КамАЗ с катером. Также к вылету готовят вертолёт.
А ранее Лайф писал, что троих детей спасли с дрейфующей льдины в Челябинской области. Их увидели местные жители и вызвали спасателей, чтобы те доставили "моряков" на берег.
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