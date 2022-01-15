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Льдину с рыбками оторвало от берега в Магаданской области

Спасатели уже направлены на помощь терпящим бедствие людям, решено привлечь вертолёт.

15 января, 01:23

Кадр из видео © Telegram / MagadanMedia.ru

Льдину с рыбками оторвало от берега в Магаданской области. Видео © Telegram / MagadanMedia.ru

Льдину с несколькими рыбаками оторвало от берега в Магаданской области. Инцидент произошёл у села Балаганное в Ольском районе.

Как пишет MagadanMedia, на льдине оказалось восемь человек и два автомобиля. Для их спасения из Магадана уже выехал КамАЗ с катером. Также к вылету готовят вертолёт.

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Велосипедисты прокатились по Москве-реке на льдине, дрейфовавшей в 100 метрах от берега — видео

А ранее Лайф писал, что троих детей спасли с дрейфующей льдины в Челябинской области. Их увидели местные жители и вызвали спасателей, чтобы те доставили "моряков" на берег.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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