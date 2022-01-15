Reuters: США обсудили поставки газа в ЕС в случае конфликта РФ и Украины

Госдепартамент США обсудил с международными энергетическими компаниями ситуацию с поставками газа в Европу в случае конфликта между Россией и Украиной. Стороны говорили о том, как изменятся существующие каналы при таком развитии событий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правительства США.

"Мы провели их (консультации. — Прим. Лайфа) также и с энергетическими компаниями... Мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций", — заявил один из источников агентства.

Он подчеркнул, что представители Госдепартамента не призвали компании увеличивать поставки топлива в Европу.

Как отмечается, консультации прошли под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. Рассматривался и вариант возможных перебоев с поставками в случае введения США новых санкций против России.