Reuters: США обсудили поставки газа в ЕС в случае конфликта РФ и Украины
Среди прочего речь шла о том, как избежать перебоев при введении Вашингтоном новых санкций против Москвы.
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Госдепартамент США обсудил с международными энергетическими компаниями ситуацию с поставками газа в Европу в случае конфликта между Россией и Украиной. Стороны говорили о том, как изменятся существующие каналы при таком развитии событий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правительства США.
"Мы провели их (консультации. — Прим. Лайфа) также и с энергетическими компаниями... Мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций", — заявил один из источников агентства.
Он подчеркнул, что представители Госдепартамента не призвали компании увеличивать поставки топлива в Европу.
Как отмечается, консультации прошли под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. Рассматривался и вариант возможных перебоев с поставками в случае введения США новых санкций против России.
Как сообщал Лайф ранее, у США якобы есть данные о подготовке РФ предлога для "вторжения" на Украину. По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, российские официальные лица и агенты влияния якобы уже делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека в Незалежной и усилении воинственных настроений лидеров страны. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.
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