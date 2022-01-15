Психолог Виртанен предупредила об опасности беспрерывного рабочего дня

Главным признаком переутомления может быть стресс в начале новой рабочей недели. Об этом говорят проблемы со сном, подавленность, физические симптомы и прокручивание в голове рабочих вопросов. Психолог и исследователь Национального института гигиены труда Анниина Виртанен отмечает, что в таком случае необходим пересмотр ритма работы.

"Перерывы в работе очень важны, поскольку они помогают избежать перенапряжения и позволяют нам сохранять бодрость. Если вечером после работы вы настолько устаёте, что у вас нет сил, чтобы поиграть с детьми, увидеться с друзьями или заняться хобби, то вам следует пересмотреть условия вашей работы", — советует Виртанен.

Часто честный анализ своего дня помогает понять, когда внимание ослабевает. Обычно это происходит через один-два часа работы, отмечает эксперт. Она советует заниматься растяжкой и небольшой зарядкой минимум раз в час. Либо нужен как минимум один долгий перерыв, например во время обеда. Кроме того, было бы здорово выделить два перерыва на кофе, считает психолог. Уставший человек выполняет работу дольше. Также начальник обязан позаботиться о том, чтобы у сотрудников была возможность делать перерывы и восстанавливаться в течение дня, считает исследователь Национального института гигиены труда.

Если трудно перейти на новый режим работы, стоит попробовать делать перерывы подольше в течение хотя бы одной недели. Поставить будильник с напоминанием о перерывах и полноценно уделять время обеду. Можно договориться с коллегой о совместных перерывах, а на удалёнке имеет смысл созваниваться — так получится регулярно отрываться от работы. Небольшое социальное давление помогает, говорит Виртанен.