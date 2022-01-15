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Псаки назвала возможные сроки "военного вторжения" России на Украину

В Белом доме продолжают заявлять, что Москва якобы подготавливает почву для такого шага.

15 января, 02:18
<p>Джен Псаки © ТАСС / AP</p>

Джен Псаки © ТАСС / AP

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вероятные сроки "военного вторжения" России на Украину — время с середины января до середины февраля. Об этом она сказала во время брифинга.

По версии Псаки, Россия якобы сейчас готовится к такому вторжению, будто бы именно так же РФ поступила в 2014 году. По словам пресс-секретаря Белого дома, Москва готовится обвинить Украину в подготовке атак на российские силы.

"Российские военные планируют начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", — заявила Псаки.

Financial Times предложила два сценария "вторжения" России на Украину

Financial Times предложила два сценария "вторжения" России на Украину

Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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