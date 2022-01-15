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На Сахалине разбушевавшееся море подмыло федеральную трассу

Протяжённость повреждённого участка оценивается в несколько десятков метров. Подрядчик приступил к укреплению земельного полотна.

15 января, 02:00

Кадр из видео © Telegram-канал / Sakhalin.info

На Сахалине разбушевавшееся море смывает федеральную трассу. Видео © Telegram-канал / Sakhalin.info

Часть трассы федерального значения в Долинском районе между Взморьем и Фирсово на юге Сахалина размыло разбушевавшееся море. Волны частично разрушили основание проезжей части.

"Я не стал спускаться, но вода размыла уже грунт под асфальтом. Боюсь, что кто-то из водителей может туда провалиться", — цитирует очевидца портал Sakhalin.info.

Региональный Минтранс сообщил, что подрядчик приступает к укреплению земельного полотна. Привлечено девять самосвалов и один экскаватор. Длина размыва составляет приблизительно 50 метров.

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Ранее Лайф сообщал, что сильный снегопад парализовал работу аэропорта на Сахалине. Циклон, принёсший в регион непогоду, не утихал несколько суток.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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