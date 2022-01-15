На Сахалине разбушевавшееся море подмыло федеральную трассу
Протяжённость повреждённого участка оценивается в несколько десятков метров. Подрядчик приступил к укреплению земельного полотна.
Кадр из видео © Telegram-канал / Sakhalin.info
На Сахалине разбушевавшееся море смывает федеральную трассу. Видео © Telegram-канал / Sakhalin.info
Часть трассы федерального значения в Долинском районе между Взморьем и Фирсово на юге Сахалина размыло разбушевавшееся море. Волны частично разрушили основание проезжей части.
"Я не стал спускаться, но вода размыла уже грунт под асфальтом. Боюсь, что кто-то из водителей может туда провалиться", — цитирует очевидца портал Sakhalin.info.
Региональный Минтранс сообщил, что подрядчик приступает к укреплению земельного полотна. Привлечено девять самосвалов и один экскаватор. Длина размыва составляет приблизительно 50 метров.
Ранее Лайф сообщал, что сильный снегопад парализовал работу аэропорта на Сахалине. Циклон, принёсший в регион непогоду, не утихал несколько суток.
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