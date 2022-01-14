Пенсии в 2022 году проиндексируют второй раз: Кто может рассчитывать на прибавку Кто, когда и в каком размере получит еще одну прибавку к своей пенсии - разбирался Лайф. 13 января, 21:40 Получение пенсии. Фото © ТАСС / Михаил Соколов

Президент России Владимир Путин распорядился проиндексировать пенсии на 8,6% вместо утвержденных в законе о бюджете 5,9%. Ожидается, что Госдума и Совет Федерации примут закон до конца месяца и индексация состоится "задним числом" с 1 января. На сегодня, по официальным данным, с учётом уже состоявшейся индексации (на те самые 5,9%), средняя сумма выплаты по старости неработающим гражданам (это порядка 30 миллионов россиян - прим. Лайф) - составляет 18 521 рубль, а после реализации поручения президента показатель может вырасти до 18 984 рублей - такие данные привел министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Однако, стоит учесть, что реальные суммы, которые получат пенсионеры, будут, возможно, другими.

Пенсии по старости

На сегодняшний день, согласно закону №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" общая сумма выплат, которые получает российский неработающий пенсионер состоит из: страховой пенсии по старости; срочной пенсионной выплаты; дополнительного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг) и иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно). При этом законом определено, что пенсионер не может получать на руки менее установленного прожиточного минимума (на 2022 год он определен Правительством РФ в размере 10 277 рублей), для этого предусмотрен механизм, согласно которому, если по каким-либо причинам размер начисленного пособия по старости “не дотягивает” до прожиточного минимума пенсионера, то органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязаны такому пенсионеру установить ежемесячную региональную доплату в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения была не менее установленного правительством минимума (Статья 12.1. закона № 178-ФЗ “О государственной социальной помощи”).

- С учётом анонсированной индексации с большой долей вероятности можно утверждать, что минимальные страховые пенсии будут выше установленного правительством прожиточного минимума, - поясняет кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. - Это следует из логики положений законов №400-ФЗ "О страховых пенсиях" и №178-ФЗ “О соцпомощи”. Скорее всего, после того как закон об индексации будет подписан - Правительство РФ примет специальное постановление о порядке учёта надбавок, а муниципальные власти регионов РФ на этом основании сделают перерасчёт с повышением для каждого пенсионера.

Если пенсия социальная

Помимо тех, кто получает страховую пенсию по старости, в России немало людей получают социальную пенсию - это граждане, которые в силу разных обстоятельств (например, заболевания) не могли выработать трудовой стаж, достаточный для получения страховой пенсии (речь идёт о более, чем трех миллионах россиян). Сейчас их минимальная пенсия должна составлять 10 183 рубля, а с апреля - она также подлежит плановой индексации. Однако, как и в ситуации со страховыми пенсиями, в бюджете размер индексации определен величиной 7,7%, которая оказалась меньше, чем фактическая годовая инфляция, которая согласно Росстату в 2021 составила 8,39%. Сложившаяся ситуация идет вразрез с положениями президента о том, что пенсионная индексация однозначно должна превышать размер инфляции.

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков

— Действительно основания предполагать, что и социальные пенсии будут проиндексированы в текущем году, не менее чем на величину инфляции - есть, - считает Глеб Задоя - ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн". - С учётом сложившихся реалий и принимая во внимание позицию президента, можно подсчитать, что минимальный размер таких выплат, скорее всего, приблизится к 11040 рублям.

Если пенсионер работает

С индексациями пенсионных выплат россиянам, которые достигнув установленного законом возраста (в 2022 году для женщин это 56,5 лет, а для мужчин 61,5 года) - продолжают работать официально - всё обстоит иначе. Таких в России насчитывается примерно 8,6 миллиона человек, но им ежегодное повышение за счёт индексации не положено до официального увольнения. Всё дело в том, что согласно действующему законодательству индексация пенсий для работающих и неработающих пенсионеров происходит по одному и тому же коэффициенту, но для работающего пенсионера перерасчет будет лишь номинальным, так как выплаты этот пенсионер будет получать ровно в том же размере, в котором они были ему назначены до трудоустройства.

Несмотря на то, что в Госдуме разные группы депутатов выдвигали различные варианты законопроектов, позволяющих уравнять работающих и неработающих пенсионеров в правах, этого пока не произошло. В Минтруде объяснять, почему кабмин уже несколько лет не индексирует пенсии работающим пенсионерам, не стали, а вот в Минфине сослались на слова руководителя этого ведомства Антона Силуанова, который в своё время заявил, что пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок им не утрачен.

По этому поводу депутаты анонсировали подготовку запроса в Конституционный суд России с просьбой прояснить позицию по поводу действующей нормы о фактической невозможности индексации пенсий работающим пожилым людям, достигнувшим пенсионного возраста..

Пенсионеры за работой на обувной фабрике. Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

- Формально работающие пенсионеры могут рассчитывать только на переоценку их трудовых прав, и конкретная надбавка в этом случае зависит от зарплаты, полученной в предыдущем году. И она не составляет более двух-трёх сотен рублей. С нынешними ценами - это мизер, - отметил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. - Однако, в ряде случаев работающие пенсионеры всё равно получают индексацию. Правда, они действуют не совсем стандартным способом: в конце каждого года пишут заявление об увольнении, а в феврале будущего года снова устраиваются на ту же самую работу. При таких манипуляциях выполняются все требования закона, позволяющие попасть в перечень тех, кому индексация положена.

Авторы Максим Греков