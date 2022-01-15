Foreign Policy: США готовятся поднять вопрос украинского кризиса в Совбезе ООН
Администрация Джо Байдена надеется таким образом привлечь к этой проблематике внимание мировой общественности.
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В Белом доме изучают возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН. Это будет сделано в случае дальнейшей эскалации напряжённости "по вине России", пишет газета Foreign Policy.
Как отмечает издание со ссылкой на источники среди американских должностных лиц, США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности. Однако администрация Джо Байдена надеется таким образом привлечь к украинской проблематике внимание мировой общественности.
"Суть в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене", — считает один из собеседников издания.
По версии издания, таким образом Вашингтон также хочет организовать политическую изоляцию для России и вбить клин между РФ и Китаем.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.
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