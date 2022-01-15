Foreign Policy: США готовятся поднять вопрос украинского кризиса в Совбезе ООН

В Белом доме изучают возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН. Это будет сделано в случае дальнейшей эскалации напряжённости "по вине России", пишет газета Foreign Policy.

Как отмечает издание со ссылкой на источники среди американских должностных лиц, США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности. Однако администрация Джо Байдена надеется таким образом привлечь к украинской проблематике внимание мировой общественности.

"Суть в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене", — считает один из собеседников издания.

По версии издания, таким образом Вашингтон также хочет организовать политическую изоляцию для России и вбить клин между РФ и Китаем.