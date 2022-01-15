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Британские медики назвали симптом рака, проявляющийся при наклоне

Также, по данным специалистов, его можно заметить по утрам и во время сильного чиханья.

15 января, 02:59

Фото © Pexels

Один из возможных симптомов рака человек может обнаружить, просто наклонившись. О нём рассказали специалисты одной из крупнейших британских благотворительных организаций по борьбе с онкологическими заболеваниями — Macmillan Cancer Support.

Как пишет "Медик-форум", признаки наличия опухоли разнятся в зависимости от поражённой части тела. Однако есть и общие. Как правило, они проявляются в виде возникающих головных болей, ухудшения самочувствия и рвоты.

Отмечается, что боль в голове может усиливаться по утрам, во время наклонов, а также когда человек чихает. В случае возникновения подобных симптомов рекомендуется посетить врача и пройти обследование.

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А ранее Лайф писал, что любителей бокала вина за ужином предупредили сразу о двух смертоносных видах рака. Виноградный напиток может сыграть злую шутку с кожей, пищеводом, гормональным балансом, молочными железами, а также со сном человека.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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