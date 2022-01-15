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После беспорядков в Алма-Ате задержали уже более 2,4 тысячи человек

Их подозревают в участии в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.

15 января, 03:09

Фото © ТАСС / АР

Правоохранители Казахстана задержали в Алма-Ате уже более 2,4 тысячи человек. Об этом в субботу сообщил информационный центр комендатуры города, которая на время режима ЧП выполняет функцию властей.

"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов", — говорится в сообщении комендатуры.

В Казахстане в сожжённых в ходе беспорядков автомобилях находят человеческие останки

В Казахстане в сожжённых в ходе беспорядков автомобилях находят человеческие останки

Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов, начавшихся в Казахстане с первых чисел января, правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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