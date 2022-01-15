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Психолог Есичева перечислила шесть признаков психологической усталости женщины

Эксперт отметила, что в такой период очень важно достучаться до человека, проявить заботу и внимание, оградить от обязательств.

15 января, 03:24

Фото © Pexels

Если женщина просыпается с утра и её уже ничего не радует, а даже, напротив, всё раздражает — это первый признак усталости, считает семейный консультант и психолог Екатерина Есичева. Вместо полагающейся после сна бодрости такой человек ощущает себя так, словно отработал ещё и ночную смену после обычной. Следующими симптомами станут бессонница и отсутствие желаний.

"Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснёт, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает. Такая женщина ничего не хочет. Если её спросить: "Что тебя будет радовать?" — она не сможет ответить на этот вопрос", — отметила Есичева в интервью 5-tv.ru.

Признак эмоционального выгорания — чрезмерная и беспричинная плаксивость. Уставшая женщина не в силах транслировать миру свою позицию и эмоции, ей остаётся только плакать, чтоб сбросить скопившуюся усталость, говорит Есичева. В таком состоянии она не может ставить цели и стремиться к достижению максимального комфорта в жизни. Утомлённость также проявляется в виде физиологических расстройств: нарушения аппетита, приступов тошноты, головокружений. На подсознательном уровне она ограничивает контакты с внешним миром и замыкается в себе.

"Такая женщина очень часто жалуется и просит помощи, но почему-то её не слышат", — заключает эксперт.

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Как писал Лайф ранее, психолог предупредила об опасности беспрерывного рабочего дня. Специалист утверждает, что важность небольших, но частых перерывов в работе недооценена. Может возникать раздражительность, усталость, а затем и затяжной стресс.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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