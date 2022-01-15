Гинцбург анонсировал скорый старт клинических исследований детской вакцины от ковида
Препарат для подростков от центра им. Гамалеи уже миновал эту стадию и вскоре будет выпущен на рынок.
В ближайшее время в России начнутся клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от 6 до 11 лет. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинбцург.
"Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.
В конце ноября он сообщал, что документы на такие исследования были отправлены в Минздрав, их рассмотрение займёт около трёх месяцев. Затем в декабре глава министерства Михаил Мурашко отмечал, что проверка эффективности детской вакцины стартует в начале 2022 года.
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Лайф сообщал, что 24 ноября в России была зарегистрирована подростковая вакцина от ковида "Спутник М". Она предназначена для возраста от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов. Ожидается, что препарат поступит в оборот уже на следующей неделе.
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