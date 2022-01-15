Гинцбург анонсировал скорый старт клинических исследований детской вакцины от ковида

В ближайшее время в России начнутся клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от 6 до 11 лет. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинбцург.

"Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

В конце ноября он сообщал, что документы на такие исследования были отправлены в Минздрав, их рассмотрение займёт около трёх месяцев. Затем в декабре глава министерства Михаил Мурашко отмечал, что проверка эффективности детской вакцины стартует в начале 2022 года.