17-летний абитуриент в Токио пришёл на экзамен и напал на людей с ножом
В итоге ранено три человека. Их в сознании отправили в больницу, злоумышленник задержан.
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17-летний абитуриент одного из самых престижных учебных заведений Японии пришёл сдавать экзамены в университет, вооружённый ножом, и напал на нескольких человек.
Как сообщает телеканал NHK, в понедельник, 15 января, в кампусе Хонго Токийского университета должен был пройти вступительный экзамен с участием 3,7 тысячи человек. Абитуриент в какой-то момент выхватил нож и устроил резню. Пострадали 70-летний мужчина, молодой человек и девушка. Все они были госпитализированы, находятся в сознании, но данных об их состоянии нет. Злоумышленник задержан. Правоохранительные органы Японии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.
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