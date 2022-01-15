17-летний абитуриент в Токио пришёл на экзамен и напал на людей с ножом

Как сообщает телеканал NHK, в понедельник, 15 января, в кампусе Хонго Токийского университета должен был пройти вступительный экзамен с участием 3,7 тысячи человек. Абитуриент в какой-то момент выхватил нож и устроил резню. Пострадали 70-летний мужчина, молодой человек и девушка. Все они были госпитализированы, находятся в сознании, но данных об их состоянии нет. Злоумышленник задержан. Правоохранительные органы Японии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.