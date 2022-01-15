Госдеп заявил о готовности США и НАТО к новой встрече с Россией

Соединённые Штаты и НАТО готовы провести новую встречу с Россией по вопросу международной безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса. Его распространили по итогам телефонного разговора между госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО 12 января. Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", — отмечается в письменном заявлении Неда Прайса.