Госдеп заявил о готовности США и НАТО к новой встрече с Россией
По словам Блинкена, Запад "привержен продолжению дипломатического взаимодействия и открытого диалога".
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Соединённые Штаты и НАТО готовы провести новую встречу с Россией по вопросу международной безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса. Его распространили по итогам телефонного разговора между госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО 12 января. Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", — отмечается в письменном заявлении Неда Прайса.
Как ранее сообщал Лайф, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация по итогам переговоров с США и НАТО "в целом ясна". 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО.
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