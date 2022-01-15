Психолог Зинченко рассказал, как пандемия повлияла на развитие детей
Эксперт уверен, что от самоизоляции они выиграли, причём больше других — самые маленькие, в возрасте до года.
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Пандемия и самоизоляция позволили детям получить больше внимания со стороны родителей. По словам декана психологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президента Российского психологического общества Юрия Зинченко, это позволило подрастающему поколению повысить эффективность развития речевых навыков.
"Как ни странно, самая выигравшая часть населения не только России, но и всей планеты — это дети младшего возраста, с момента рождения и до года. Это та часть детей, для которой общение с близким взрослым является критически важным. Если раньше внимания родителей, дедушек и бабушек ввиду их постоянной занятости, работы и так далее не всегда хватало, то теперь они получили родительское общение в таком объёме, в каком раньше не получали", — сказал Юрий Зинченко в беседе с ТАСС.
По его словам, дети, подросшие в период самоизоляции, гораздо лучше других развили речь и выработали эмоциональную привязанность к родным людям.
"На их развитии это отразится очень положительно, в первую очередь — на эмоционально-волевой сфере", — заключил психолог.
А ранее Лайф писал, что психолог объяснила, почему современных детей ни в коем случае нельзя пугать "бабайками". Сомнительные "педагогические" приёмы, которые практиковались ещё со времён СССР, могут нанести сегодняшним детям настоящую травму.
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