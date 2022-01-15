Психолог Зинченко рассказал, как пандемия повлияла на развитие детей

"Как ни странно, самая выигравшая часть населения не только России, но и всей планеты — это дети младшего возраста, с момента рождения и до года. Это та часть детей, для которой общение с близким взрослым является критически важным. Если раньше внимания родителей, дедушек и бабушек ввиду их постоянной занятости, работы и так далее не всегда хватало, то теперь они получили родительское общение в таком объёме, в каком раньше не получали", — сказал Юрий Зинченко в беседе с ТАСС.