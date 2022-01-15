НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Британские неврологи сравнили пользу от пения с эффектом от тренировок

Исполнение песен также активизирует синтез дофамина, в связи с чем человек лучше спит, его психологический настрой заметно улучшается.

15 января, 04:55

Фото © Pixabay

Пение является хорошим способом улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Согласно результатам исследования неврологов из Британии под руководством доктора Тони Стефферта, пение способно "тренировать сердце", пользу от него можно сравнить с эффектом тренировок в спортивном зале.

"Пение в течение четырёх минут может увеличить частоту сердечных сокращений до скорости сжигания жира — 139 ударов в минуту. Во время группового пения, как и во время караоке, частота сердечных сокращений может достигать 153 ударов в минуту, что эквивалентно кардиозоне высокой интенсивности", — приводит "Медик-форум" выводы учёных.

Они рассказали, что пение активизирует синтез дофамина, в связи с чем человек лучше спит, его психологический настрой заметно улучшается. Неврологи отмечают, что во время исполнения любимых композиций формируется эффект устойчивого удовольствия, который схож с ощущениями занимающихся медитацией людей.

Невролог Атяшев: Около 80% головных болей вызваны мигренью

Невролог Атяшев: Около 80% головных болей вызваны мигренью

А ранее Лайф писал, что невролог предупредил о вреде резкого подъёма по утрам. Эксперт рассказал, что от внезапной смены положения на вертикальное человек может даже потерять сознание.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1