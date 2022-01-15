Британские неврологи сравнили пользу от пения с эффектом от тренировок

Пение является хорошим способом улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Согласно результатам исследования неврологов из Британии под руководством доктора Тони Стефферта, пение способно "тренировать сердце", пользу от него можно сравнить с эффектом тренировок в спортивном зале.

"Пение в течение четырёх минут может увеличить частоту сердечных сокращений до скорости сжигания жира — 139 ударов в минуту. Во время группового пения, как и во время караоке, частота сердечных сокращений может достигать 153 ударов в минуту, что эквивалентно кардиозоне высокой интенсивности", — приводит "Медик-форум" выводы учёных.

Они рассказали, что пение активизирует синтез дофамина, в связи с чем человек лучше спит, его психологический настрой заметно улучшается. Неврологи отмечают, что во время исполнения любимых композиций формируется эффект устойчивого удовольствия, который схож с ощущениями занимающихся медитацией людей.