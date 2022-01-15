Хабаровчанин потерял работу и "поселился" в аэропорту Магадана

Прокуратура проверит информацию из СМИ о поваре, живущем в аэропорту Магадана. Фото © "Весьма"

Прокуратура Чукотского автономного округа проверяет информацию из СМИ о том, что в аэропорту Магадана живёт повар, обманутый работодателями. Сообщается, что те наняли его из Хабаровска и обещали организовать отъезд домой, но бросили, не выполнив обязательства.

"Ранее прокуратурой округа было принято обращение указанного мужчины о том, что компания "Арктик кейтеринг сервис", которая наняла его для работы вахтовым методом на месторождении "Двойное", расположенном в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора", — сообщается на сайте чукотского ведомства по поводу обращения повара.

Прокуратура проверит информацию из СМИ о поваре, живущем в аэропорту Магадана. Фото © "Весьма"

Как отмечает издание "Весьма", хабаровчанин Виталий Библеев три дня живёт в магаданском аэропорту Сокол и не может уехать домой. Он рассказывает, что его наняли работать су-шефом на вахте месторождения "Двойное" на Чукотке. Но он уволился раньше срока из-за конфликтов с работодателем. Также повар заявил, что на предприятии он обнаружил нарушения СанПиН. Прокуратура по этим сведениям направила информацию в Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу. По фактам снятия с рейсов в Певеке и проживания в аэропорту Магадана информация направлена магаданскому транспортному прокурору. Сам потерпевший пожаловался, что, брошенный бывшим нанимателем в аэропорту, он вынужден сидеть там без денег.

"Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москве по месту регистрации фирмы. В настоящий момент, со слов Виталия Библеева, работодатель вышел с ним на связь и готов сегодня отправить его в Хабаровск", — сообщает прокуратура.