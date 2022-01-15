НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хабаровчанин потерял работу и "поселился" в аэропорту Магадана

Со слов мужчины, он был нанят работать на месторождении су-шефом, но уволился из-за конфликта. Наниматель обещал доставить его домой, однако бросил без денег.

15 января, 04:48

Фото © Pexels

Прокуратура проверит информацию из СМИ о поваре, живущем в аэропорту Магадана. Фото © "Весьма"

Прокуратура проверит информацию из СМИ о поваре, живущем в аэропорту Магадана. Фото © "Весьма"

Прокуратура Чукотского автономного округа проверяет информацию из СМИ о том, что в аэропорту Магадана живёт повар, обманутый работодателями. Сообщается, что те наняли его из Хабаровска и обещали организовать отъезд домой, но бросили, не выполнив обязательства.

"Ранее прокуратурой округа было принято обращение указанного мужчины о том, что компания "Арктик кейтеринг сервис", которая наняла его для работы вахтовым методом на месторождении "Двойное", расположенном в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора", — сообщается на сайте чукотского ведомства по поводу обращения повара.

Прокуратура проверит информацию из СМИ о поваре, живущем в аэропорту Магадана. Фото © "Весьма"

Прокуратура проверит информацию из СМИ о поваре, живущем в аэропорту Магадана. Фото © "Весьма"

Как отмечает издание "Весьма", хабаровчанин Виталий Библеев три дня живёт в магаданском аэропорту Сокол и не может уехать домой. Он рассказывает, что его наняли работать су-шефом на вахте месторождения "Двойное" на Чукотке. Но он уволился раньше срока из-за конфликтов с работодателем. Также повар заявил, что на предприятии он обнаружил нарушения СанПиН. Прокуратура по этим сведениям направила информацию в Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу. По фактам снятия с рейсов в Певеке и проживания в аэропорту Магадана информация направлена магаданскому транспортному прокурору. Сам потерпевший пожаловался, что, брошенный бывшим нанимателем в аэропорту, он вынужден сидеть там без денег.

"Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москве по месту регистрации фирмы. В настоящий момент, со слов Виталия Библеева, работодатель вышел с ним на связь и готов сегодня отправить его в Хабаровск", — сообщает прокуратура.

СК начал проверку после жалобы научной сотрудницы из Новосибирска на низкую зарплату

СК начал проверку после жалобы научной сотрудницы из Новосибирска на низкую зарплату

Ранее Лайф рассказывал, что омич плеснул в лицо зелёнкой управляющей кафе из-за невыплаты зарплаты жене. Пострадавшую доставили в больницу, была назначена медицинская экспертиза.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1