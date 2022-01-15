У американской теннисистки Эверт, предлагавшей отменить Олимпиады в РФ и КНР, нашли рак

У 18-кратной победительницы турниров Большого шлема — американки Крис Эверт, которая призывала отказаться от проведения Олимпиады в России и Китае, — диагностировали рак яичников. Об этом она написала в "Твиттере".

"Я хотела поделиться, что мне диагностировали рак яичников первой стадии. Мне очень повезло, что врачи обнаружили его рано, и они ждут положительных результатов от моего плана химиотерапии", — уточнила она.



67-летняя Эверт добавила, что злокачественную опухоль обнаружили в ходе процедуры превентивной гистерэктомии в прошлом году.





Напомним, в декабре 2021 года спортсменка заявляла, что нужно отказаться от проведения Олимпиады в таких странах, как Китай и Россия, которые "идут против всего человечества". Она рассказала, что её "аж передёргивало", когда Игры проходили в РФ.