МИД РФ подтвердил визит председателя ОБСЕ Збигнева Рау в Москву в феврале
Как ранее сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, перед поездкой в российскую столицу Рау посетит США и Украину.
Фото © Flickr / Dennis Jarvis
МИД России подтвердил, что председатель ОБСЕ и глава польского Министерства иностранных дел Збигнев Рау планирует посетить Москву в середине февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское ведомство.
"Запланирован", — сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос о визите Рау.
Ранее о планах Рау встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщили в пресс-службе польского МИД. Как указал пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина, перед визитом в российскую столицу министр побывает в США и на Украине.
Комментариев: 0