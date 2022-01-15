МИД РФ подтвердил визит председателя ОБСЕ Збигнева Рау в Москву в феврале

МИД России подтвердил, что председатель ОБСЕ и глава польского Министерства иностранных дел Збигнев Рау планирует посетить Москву в середине февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское ведомство.

"Запланирован", — сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос о визите Рау.