НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МИД РФ подтвердил визит председателя ОБСЕ Збигнева Рау в Москву в феврале

Как ранее сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, перед поездкой в российскую столицу Рау посетит США и Украину.

15 января, 10:13
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/archer10/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dennis Jarvis</a></p>

Фото © Flickr / Dennis Jarvis

МИД России подтвердил, что председатель ОБСЕ и глава польского Министерства иностранных дел Збигнев Рау планирует посетить Москву в середине февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское ведомство.

"Запланирован", — сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос о визите Рау.

Лавров: Россия готова к любым санкциям Запада

Лавров: Россия готова к любым санкциям Запада

Ранее о планах Рау встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщили в пресс-службе польского МИД. Как указал пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина, перед визитом в российскую столицу министр побывает в США и на Украине.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1