Глава ОБСЕ Рау в феврале посетит Москву

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Польскому агентству печати рассказал о планах главы ведомства Збигнева Рау, который также является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посетить Москву через месяц. Как указал Ясина, перед визитом в российскую столицу министр побывает в США и на Украине.

"А в середине будущего месяца, вероятнее всего 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Ясина отметил, что Россия — одна из важнейших стран – членов ОБСЕ, поэтому визит в Москву — "нормальная процедура" для главы организации.