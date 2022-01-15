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Глава ОБСЕ Рау в феврале посетит Москву

Министр иностранных дел Польши планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

15 января, 08:18
<p>Збигнев Рау © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%83,_%D0%97%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Збигнев Рау © Wikipedia

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Польскому агентству печати рассказал о планах главы ведомства Збигнева Рау, который также является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посетить Москву через месяц. Как указал Ясина, перед визитом в российскую столицу министр побывает в США и на Украине.

"А в середине будущего месяца, вероятнее всего 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

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Ясина отметил, что Россия — одна из важнейших стран – членов ОБСЕ, поэтому визит в Москву — "нормальная процедура" для главы организации.

Ранее Рау заявил о высочайшем за последние 30 лет риске войны в Европе. По словам дипломата, ОБСЕ сосредоточится, в частности, на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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