США и Франция обсудили меры поддержки Украины после кибератаки на министерские сайты

США и Франция во время кибердиалога, который проводился 13–14 января в формате онлайн, обсудили меры поддержки Украины ввиду хакерской атаки на сайты её органов власти. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В ходе переговоров представители стран отметили важность трансатлантического сотрудничества, которое позволяет обеспечить безопасность и стабильность в киберпространстве. Также обсудили планы Франции относительно поднятия тем киберпроблем в рамках председательства в Совете Евросоюза в первой половине 2022 года.

"Они (США и Франция. — Прим. Лайфа) также обсудили способы поддержки Украины, когда последняя реагирует на вредоносную киберактивность и восстанавливается после неё", — говорится в релизе.

Помимо этого американская и французская делегации затронули множество приоритетов, в том числе усилия по борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями, а также "повышение киберустойчивости, права человека в Интернете и продвижение основ ответственного поведения государства в киберпространстве, в том числе через НАТО".

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что США и их союзники добиваются тотального превосходства во всех средах. Речь идёт также о космосе и киберпространстве, отметил замминистра.