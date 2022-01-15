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США и Франция обсудили меры поддержки Украины после кибератаки на министерские сайты

Вашингтон и Париж не оставили без внимания усилия по борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями.

15 января, 08:08

Фото © Pixabay

США и Франция во время кибердиалога, который проводился 13–14 января в формате онлайн, обсудили меры поддержки Украины ввиду хакерской атаки на сайты её органов власти. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В ходе переговоров представители стран отметили важность трансатлантического сотрудничества, которое позволяет обеспечить безопасность и стабильность в киберпространстве. Также обсудили планы Франции относительно поднятия тем киберпроблем в рамках председательства в Совете Евросоюза в первой половине 2022 года.

"Они (США и Франция. — Прим. Лайфа) также обсудили способы поддержки Украины, когда последняя реагирует на вредоносную киберактивность и восстанавливается после неё", — говорится в релизе.

Помимо этого американская и французская делегации затронули множество приоритетов, в том числе усилия по борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями, а также "повышение киберустойчивости, права человека в Интернете и продвижение основ ответственного поведения государства в киберпространстве, в том числе через НАТО".

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Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что США и их союзники добиваются тотального превосходства во всех средах. Речь идёт также о космосе и киберпространстве, отметил замминистра.

Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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