В Казахстане уволили замминистра энергетики Карагаева

Как сообщает РИА "Новости", ранее в казахстанских СМИ появилась информация о том, что Карагаева задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Так, ввиду резкого увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области возникла социальная напряжённость, а затем беспорядки и протесты.