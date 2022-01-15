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В Казахстане уволили замминистра энергетики Карагаева

По неофициальным данным, ранее его задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

15 января, 07:41
<p>Жумабай Карагаев © <a href="https://primeminister.kz/ru/hrpolitic/liberations/zhumabay-karagaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vice-ministra-energetiki-rk-1503257" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт премьер-министра Казахстана</a></p>

Жумабай Карагаев © Официальный сайт премьер-министра Казахстана

Заместителя главы Министерства энергетики Казахстана Жумабая Карагаева освободили от должности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобождён от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан", — говорится в релизе.

Как сообщает РИА "Новости", ранее в казахстанских СМИ появилась информация о том, что Карагаева задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Так, ввиду резкого увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области возникла социальная напряжённость, а затем беспорядки и протесты.

После беспорядков в Алма-Ате задержали уже более 2,4 тысячи человек

После беспорядков в Алма-Ате задержали уже более 2,4 тысячи человек

Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов, начавшихся в Казахстане с первых чисел января, правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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