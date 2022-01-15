В Казахстане уволили замминистра энергетики Карагаева
По неофициальным данным, ранее его задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
Жумабай Карагаев © Официальный сайт премьер-министра Казахстана
Заместителя главы Министерства энергетики Казахстана Жумабая Карагаева освободили от должности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобождён от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан", — говорится в релизе.
Как сообщает РИА "Новости", ранее в казахстанских СМИ появилась информация о том, что Карагаева задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Так, ввиду резкого увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области возникла социальная напряжённость, а затем беспорядки и протесты.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов, начавшихся в Казахстане с первых чисел января, правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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