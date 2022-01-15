Волонтёры спасли рыбаков со льдины, оторванной от берега в Магаданской области

Восьмерых рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине у села Балаганное в Ольском районе Магаданской области, спасли местные жители и пожарные. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по региону.

Указывается, что утром 15 января в ведомственный Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что у села Балаганное откололась льдина, на которой находится восемь человек и два автомобиля. При этом у людей нет возможности выбраться на берег самостоятельно, поскольку их уносит в открытое море из-за отжимного ветра.

"Для оказания помощи на место происшествия из Магадана незамедлительно выдвинулась наземная группировка спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области и областного Пожарно-спасательного центра с плавсредствами. Расстояние до пункта назначения — 120 километров", — говорится в релизе.

Вместе с тем к месту происшествия были готовы вылететь спасатели на вертолёте Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Также к операции присоединились местные жители и пожарные. Они добрались до рыбаков, пересадили их в лодки и доставили к берегу. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.