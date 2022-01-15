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Врач Руженцова рассказала о росте числа антител-"мусорщиков" после ковида

По словам специалиста, при большом объёме поражения могут вырабатываться более активные антитела, которые проявляют агрессию и против живых клеток.

15 января, 06:54
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© Pixabay

У людей, переболевших коронавирусом, увеличивается количество антител-"мусорщиков", очищающих организм от погибших клеток, число которых растёт при инфекционном заболевании. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА "Новости".

"Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. Они необходимы для очистки организма от старых, погибших клеток, поскольку идёт постоянный процесс обновления. <...> При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растёт. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенёсших CoViD-19 рост количества аутоантител ожидаем", — отметила специалист.

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При этом она добавила, что при большом объёме поражения могут появляться такие антитела, которые будут проявлять агрессию и против живых клеток. Однако пока нет данных о клинических симптомах, связанных с выявленным повышением уровня аутоантител, а также нет сведений об их уровне у пациентов до заражения коронавирусом, уточнила эксперт. Она подчеркнула, что наличие таких антител ещё не болезнь, а только её возможность.

Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов назвал сроки подъёма волны "омикрона" в России. Специалист подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации, ведь они могут помешать вирусу осваивать новые территории.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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