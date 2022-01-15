В Аргентине репортёр упал в обморок во время прямого эфира из-за 40-градусной жары. Видео © Twitter / TheJuggernaut88

В аргентинском Буэнос-Айресе репортёр во время прямого эфира новостной передачи упал в обморок из-за 40-градусной жары. Журналиста оперативно доставили в местную больницу, сообщает Teleshow.

На кадрах, опубликованных в аккаунте The Juggernaut в соцсети "Твиттер", видно, как репортёр Карлос Феррара ведёт прямой эфир из центра тестирования на коронавирус в театре "Колон", затем камера переключается на стоящих в очереди людей, а спустя несколько секунд возвращается к журналисту, который к этому моменту уже лежит на полу лицом вниз. Ведущий новостной программы в студии забеспокоился, но сразу же начал успокаивать телезрителей, говоря, что Феррара находится рядом с медпунктом и в скором времени ему окажут помощь.

Указывается, что репортёра доставили в больницу "Рамос Мехия". Там ему сделали томографию, состояние журналиста стабилизируется. Однако врачи обеспокоены причинами обморока, ведь результаты исследований оказались удовлетворительными, кроме немного повышенного уровня сахара в крови. Хотя этот показатель не оправдывает потерю сознания. В результате его перевели в санаторий "Лос-Аркос", где "будут проводиться соответствующие исследования".

Согласно данным метеоцентра, 15 января в столице Аргентины стоит 30-градусная жара, ветер северо-восточный, ясная погода. Однако вчера, когда Феррара вёл эфир и упал в обморок, в Буэнос-Айресе температура доходила до 40 градусов по Цельсию.