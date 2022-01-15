Пострадавших при крушении самолёта в Алтайском крае подключили к ИВЛ

Пилот и пассажир легкомоторного самолёта "Аэропракт А-22", который накануне, 14 января, разбился в Алтайском крае, находятся в реанимации и подключены к ИВЛ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минздрав.

"Пострадавшие в реанимации, на аппаратах ИВЛ, один из них в сознании, второй — в состоянии медикаментозной седации (медикаментозного сна — прим. Лайфа). Состояние крайне тяжёлое, но есть положительная динамика", — сообщили в министерстве.