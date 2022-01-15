Пострадавших при крушении самолёта в Алтайском крае подключили к ИВЛ
Состояние пилота летательного аппарата и пассажира, получившего полёт в подарок, оценивают как крайне тяжёлое.
Пострадавших при крушении самолёта в Алтайском крае подключили к ИВЛ © LIFE
Пилот и пассажир легкомоторного самолёта "Аэропракт А-22", который накануне, 14 января, разбился в Алтайском крае, находятся в реанимации и подключены к ИВЛ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минздрав.
"Пострадавшие в реанимации, на аппаратах ИВЛ, один из них в сознании, второй — в состоянии медикаментозной седации (медикаментозного сна — прим. Лайфа). Состояние крайне тяжёлое, но есть положительная динамика", — сообщили в министерстве.
Напомним, что самолёт "Аэропракт А-22", выполнявший экскурсионный полёт, потерпел крушение в районе аэродрома села Старобелокуриха в Алтайском крае. Ранее Лайф сообщал, что пассажир рухнувшего в Алтайском крае самолёта получил полёт в подарок от жены. Мужчина отметил своё 34-летие буквально пять дней назад. В результате происшествия он получил травмы. Следком возбудил уголовное дело после крушения.
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