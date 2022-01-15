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Токаев поручил создать общественный прозрачный фонд "Народу Казахстана"

Президент республики подчеркнул, что финансирование его будет осуществляться из частных и государственных источников.

15 января, 05:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Twitter / Qasym-Jomart Toqayev

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать общественный прозрачный фонд "Народу Казахстана". Об этом он заявил в ходе своего выступления в мажилисе (нижней палате парламента), передаёт "Интерфакс".

Глава республики рассказал, что фонд будет решать проблемы в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помогать детям с редкими заболеваниями, так как для большинства семей расходы на лечение попросту неподъёмные, подчеркнул он.

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"Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, посёлках, сёлах, окажем содействие способным детям. Поддержим культуру, поможем Алма-Ате оправиться от страшной трагедии", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что это будет не "фонд президента, правительства или какого-либо другого госоргана", а именно "народный фонд". Токаев отметил, что организация не будет работать при администрации или правительстве, для её функционирования планируется создать "авторитетный наблюдательный совет", а также назначить честного и ответственного руководителя. Кроме того, будет обеспечена полная прозрачность деятельности фонда, его подотчётность и подконтрольность именно обществу. По словам главы республики, финансирование планируется осуществить из частных и государственных источников. Также вероятна помощь международных благотворительных организаций.

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"В данный фонд будут направлены обязательные отчисления операторов лотерейной деятельности, центра учёта ставок и других монополистов. <...> Кроме того, ожидаю активного участия лиц, которые обладают огромными средствами и находятся в тени", — добавил он.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась назвал преждевременными разговоры о нормализации обстановки в Казахстане. Он отметил, что в республике будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены из-за массовых беспорядков. Так, по его словам, в пяти регионах страны уже отменён режим ЧС.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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