Токаев поручил создать общественный прозрачный фонд "Народу Казахстана"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать общественный прозрачный фонд "Народу Казахстана". Об этом он заявил в ходе своего выступления в мажилисе (нижней палате парламента), передаёт "Интерфакс".

Глава республики рассказал, что фонд будет решать проблемы в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помогать детям с редкими заболеваниями, так как для большинства семей расходы на лечение попросту неподъёмные, подчеркнул он.

"Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, посёлках, сёлах, окажем содействие способным детям. Поддержим культуру, поможем Алма-Ате оправиться от страшной трагедии", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что это будет не "фонд президента, правительства или какого-либо другого госоргана", а именно "народный фонд". Токаев отметил, что организация не будет работать при администрации или правительстве, для её функционирования планируется создать "авторитетный наблюдательный совет", а также назначить честного и ответственного руководителя. Кроме того, будет обеспечена полная прозрачность деятельности фонда, его подотчётность и подконтрольность именно обществу. По словам главы республики, финансирование планируется осуществить из частных и государственных источников. Также вероятна помощь международных благотворительных организаций.

"В данный фонд будут направлены обязательные отчисления операторов лотерейной деятельности, центра учёта ставок и других монополистов. <...> Кроме того, ожидаю активного участия лиц, которые обладают огромными средствами и находятся в тени", — добавил он.